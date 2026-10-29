Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре 2026 года экспортировало ненефтяную продукцию на сумму $251 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на октябрьский номер "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, это на $51,8 млн или на 17,1%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Общий экспорт ненефтяного сектора Азербайджана за указанный период вырос на 20,5% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и достиг $3,2 млрд.