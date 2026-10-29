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    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн

    Энергетика
    • 29 октября, 2026
    • 12:36
    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн

    Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре 2026 года экспортировало ненефтяную продукцию на сумму $251 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на октябрьский номер "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, это на $51,8 млн или на 17,1%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Общий экспорт ненефтяного сектора Азербайджана за указанный период вырос на 20,5% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и достиг $3,2 млрд.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Управление маркетинга SOCAR Экспортные доходы
    SOCAR-ın idarəsi 9 ayda qeyri-neft ixracından 251 milyon dollar gəlir əldə edib
    SOCAR Department's non-oil export revenues reach $251M in nine months
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