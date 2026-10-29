SOCAR-ın idarəsi 9 ayda qeyri-neft ixracından 251 milyon dollar gəlir əldə edib
Energetika
- 29 oktyabr, 2026
- 12:27
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 251 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsul ixrac edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın oktyabr sayında bildirilir.
Bildirilir ki, bu, 2025-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 51,8 milyon ABŞ dolları və ya 17,1 % azdır.
9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % artaraq 3,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн
SOCAR Department's non-oil export revenues reach $251M in nine months
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