Gültəkin Hacıbəyli ifadə verdikdən sonra sərbəst buraxılıb

    Daxili siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 00:05
    Gültəkin Hacıbəyli Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində şahid qismində ifadə verib.

    "Report" xəbər verir ki, o, müstəntiqin suallarını cavablandırdıqdan sonra sərbəst buraxılıb.

    Qeyd edək ki, DTX tərəfindən Gültəkin Hacıbəylinin evində axtarış aparılıb.

    DTX ifadə verib
    Гюльтекин Гаджибейли отпустили после дачи показаний

    01:02
    00:50

    00:30

    00:05

    Daxili siyasət
    23:57

    23:50

    23:46

    23:39
    23:18

