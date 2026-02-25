Gültəkin Hacıbəyli ifadə verdikdən sonra sərbəst buraxılıb
Daxili siyasət
- 25 fevral, 2026
- 00:05
Gültəkin Hacıbəyli Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində şahid qismində ifadə verib.
"Report" xəbər verir ki, o, müstəntiqin suallarını cavablandırdıqdan sonra sərbəst buraxılıb.
Qeyd edək ki, DTX tərəfindən Gültəkin Hacıbəylinin evində axtarış aparılıb.
