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    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 12:30
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ

    Приоритетом для Азербайджана в период председательства в Организации тюркских государств (ОТГ) остается укрепление связей между странами-участницами и развитие практического сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ в Анкаре.

    По его словам, к приоритетам председательства Азербайджана также относятся сохранение общего исторического и культурного наследия, укрепление связей между народами, повышение институциональной эффективности ОТГ, расширение экономических и транспортных связей, а также усиление международных позиций организации. Эти направления были вновь подтверждены на Габалинском саммите в октябре 2025 года.

    В начале выступления Байрамов поздравил Турцию и ее народ со 103-й годовщиной провозглашения Республики.

    По словам министра, на фоне глобальных конфликтов, вызовов международному праву и уязвимости мировой архитектуры безопасности особое значение приобретают взаимное доверие, общие интересы и солидарность.

    Он подчеркнул необходимость углубления политического диалога и координации в сфере безопасности, упомянув состоявшуюся в Баку встречу секретарей советов безопасности.

    Среди важных направлений сотрудничества глава МИД также отметил принятие дорожной карты на 2027 год по совместному производству продукции оборонной промышленности и технологическому взаимодействию.

    Байрамов указал на необходимость расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, финансов, цифрового развития, инноваций и перспективных технологий.

    Говоря о гуманитарных и культурных инициативах, министр отметил проведение Недели тюркского мира, приуроченной к 100-летию Первого тюркологического съезда, первого заседания руководителей государственных органов, отвечающих за вопросы религии, в Шуше, а также VII заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений в Баку.

    Глава МИД также сообщил о совместных дипломатических усилиях в Нью-Йорке, направленных на получение ОТГ статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

    По его словам, формат "ОТГ+" открывает новые возможности для сотрудничества с третьими странами и международными организациями.

    Байрамов призвал обеспечить эффективное выполнение принятых решений, постоянное участие национальных институтов, а также усилить роль Секретариата ОТГ в мониторинге достигнутого прогресса и координации деятельности.

    Он подтвердил приверженность Азербайджана дальнейшему повышению эффективности ОТГ и развитию результативного сотрудничества в рамках организации.

    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ
    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Организация тюркских государств (ОТГ)
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    Ceyhun Bayramov: TDT-yə BMT BA-da müşahidəçi statusunun verilməsi üçün diplomatik səyləri artırmalıyıq
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    Jeyhun Bayramov: Azerbaijan committed to enhancing OTS effectiveness
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