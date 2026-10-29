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    Ceyhun Bayramov: TDT-yə BMT BA-da müşahidəçi statusunun verilməsi üçün diplomatik səyləri artırmalıyıq

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:26
    Ceyhun Bayramov: TDT-yə BMT BA-da müşahidəçi statusunun verilməsi üçün diplomatik səyləri artırmalıyıq

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ankarada Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    Qeyd olunub ki, nazir əvvəlcə Türkiyəni və xalqını Respublikanın 103-cü ildönümü münasibətilə təbrik edib.

    Nazir bildirib ki, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, ortaq tarixi və mədəni irsin qorunması, xalqlarımızı birləşdirən əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, institusional səmərəliliyin artırılması, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsi, eləcə də TDT-nin beynəlxalq nüfuzunun gücləndirilməsi 2025-ci ilin oktyabrında Qəbələdə keçirilmiş Zirvə görüşündə bir daha təsdiqlənən Azərbaycanın TDT-yə sədrliyinin prioritetləri olaraq qalır.

    Çıxışda qlobal münaqişələr, beynəlxalq hüquqa qarşı çağırışlar və qlobal təhlükəsizlik arxitekturasındakı zəifliklər fonunda qarşılıqlı etimadın, ortaq maraqların və həmrəyliyin əhəmiyyəti vurğulanıb, eləcə də Bakıda Təhlükəsizlik şuraları katiblərinin görüşü də daxil olmaqla, siyasi dialoqun və təhlükəsizlik sahəsində koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub.

    Ceyhun Bayramov birgə müdafiə sənayesi istehsalı və texnoloji əməkdaşlıq üzrə 2027-ci il üçün Yol Xəritəsinin qəbul edilməsi məsələsi diqqətə çatdıraraq ticarət, investisiyalar, nəqliyyat bağlantıları, enerji, maliyyə, rəqəmsal inkişaf, innovasiyalar və yeni texnologiyalar sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Həmçinin Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi, Şuşada dini məsələlərə məsul dövlət qurumlarının rəhbərlərinin ilk görüşü və Bakıda Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasının 7-ci iclası da daxil olmaqla, humanitar və mədəni təşəbbüslərin əhəmiyyəti qeyd olunub.

    Xarici işlər naziri TDT-yə BMT Baş Assambleyasında müşahidəçi statusunun verilməsini təmin etmək məqsədilə Nyu-Yorkda birgə diplomatik səylərin göstərilməsinin vacibliyi vurğulayıb.

    Nazir tərəfindən üçüncü ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradan TDT+ formatının əhəmiyyəti qeyd edilib. Qəbul edilmiş qərarların səmərəli icrasının təmin edilməsi, milli qurumların davamlı iştirakının təşviqi, habelə TDT Katibliyinin əldə olunan irəliləyişlərin monitorinqi və fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi sahəsində rolunun gücləndirilməsi çağırışı səsləndirilib.

    Yekunda Azərbaycanın Təşkilatın səmərəliliyinin artırılması və əməkdaşlığın daha məhsuldar olması istiqamətində səylərini davam etdirmək əzmi bir daha təsdiqlənib və Azərbaycan sədrliyi dövründə göstərilən dəstək və fəal iştiraklarına görə üzv və müşahidəçi dövlətlərə, Təşkilatın Baş katibinə və Katibliyinə təşəkkür bildirilib.

    Həmçinin Türkiyənin qarşıdan gələn sədrliyi dövründə əməkdaşlığın davam etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub və Türkiyə tərəfinə uğurlar arzulanıb.

    Ceyhun Bayramov: TDT-yə BMT BA-da müşahidəçi statusunun verilməsi üçün diplomatik səyləri artırmalıyıq
    Ceyhun Bayramov: TDT-yə BMT BA-da müşahidəçi statusunun verilməsi üçün diplomatik səyləri artırmalıyıq
    Ceyhun Bayramov: TDT-yə BMT BA-da müşahidəçi statusunun verilməsi üçün diplomatik səyləri artırmalıyıq

    Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyası Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)
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