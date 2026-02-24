Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Правда о Ходжалы представлена в Вашингтоне - ФОТО

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 23:55
    Правда о Ходжалы представлена в Вашингтоне - ФОТО

    В Вашингтоне Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики организовал масштабную информационную акцию, приуроченную к 34-й годовщине Ходжалинской трагедии.

    Как сообщает американское бюро Report, автомобили, оснащенные LED-экранами, курсировали по центральным улицам города, проезжая мимо ряда важнейших государственных зданий. Маршрут охватил здание Конгресса США (Капитолий), Белый дом (резиденцию президента США), Государственный департамент США, Пентагон (штаб-квартиру Министерства обороны США) и другие объекты государственного значения.

    Основной целью акции стало информирование международной общественности о Ходжалинской трагедии, почтение памяти жертв и повторное привлечение внимания мирового сообщества к призыву к справедливости. Информационная акция будет продолжаться в течение всего дня.

    На LED-экранах демонстрировались лозунги: "Помни, чти, задумайся - ХОДЖАЛЫ 1992", "34 года спустя мы помним каждую душу", "Трагедия ХОДЖАЛЫ 1992 - мир не должен это забыть", "ХОДЖАЛЫ - их мужество и боль с нами", "Мы чтим жертв Ходжалы и храним их память", "Не забывай Ходжалинский геноцид", "Просвещай, требуй справедливости и проявляй солидарность", "Вместе помним, скорбим, защищаем", "Справедливость для ХОДЖАЛЫ", "От трагедии к памяти - ХОДЖАЛЫ живет", "Помни ради невинных, говори ради справедливости", "Одна холодная ночь - тысячи жертв", "Даже спустя 34 года ХОДЖАЛЫ говорит".

    В рамках акции международное сообщество было призвано не забывать Ходжалинский геноцид, с уважением относиться к памяти жертв и поддерживать восстановление справедливости.

    Ходжалы трагедия США Вашингтон акция Ходжалинский геноцид
    Xocalı həqiqətləri Vaşinqtonda - FOTOLAR

    Лента новостей