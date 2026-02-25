Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Москве прошел День Азербайджана в рамках проекта "Шатер Рамазан"

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 01:37
    В Москве прошел День Азербайджана в рамках проекта Шатер Рамазан

    В Москве состоялся День Азербайджана в рамках традиционного культурно-благотворительного проекта "Шатер Рамазан".

    Как передает российское бюро Report, ифтар был организован от имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой при поддержке представительства Фонда в России.

    В рамках мероприятия была представлена фотовыставка, посвященная восстановлению мечетей Карабаха на освобожденных территориях Азербайджана при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

    Вечер открыл заместитель директора представительства Фонда в РФ Назим Исмаилзаде, который передал приветствие от имени Лейлы Алиевой, подчеркнув, что Фонд уделяет большое внимание гуманитарным инициативам, развитию культуры и восстановлению религиозных памятников.

    Руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда в России Тамилла Ахмедова выразила благодарность Лейле Алиевой за поддержку организации ифтаров в священный месяц Рамадан, отметив его значение для укрепления духовных ценностей.

    "Рамадан - это время милосердия, очищения и добрых дел, когда человек особенно остро чувствует необходимость помогать другим", - сказала она.

    Советник посольства Азербайджана в России Юсиф Визиров передал поздравления от имени посла Рахмана Мустафаева по случаю наступления священного месяца Рамадан, пожелав гостям благополучия и духовного равновесия.

    Заместитель муфтия Москвы Марат Арсланов отметил, что проведение Дня Азербайджана в рамках "Шатра Рамазан" стало многолетней традицией и способствует укреплению межкультурного диалога.

    В завершение вечера организаторы проекта вручили российскому представительству Фонда Гейдара Алиева благодарственную грамоту. Культурная программа включала выступление воспитанников детской мусульманской школы и концерт коллектива Buta Trio.

    Фото
