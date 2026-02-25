Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Генсек ООН: Война в Украине - пятно на нашей коллективной совести

    • 25 февраля, 2026
    • 02:11
    Генсек ООН: Война в Украине - пятно на нашей коллективной совести

    Спустя четыре года после полномасштабной российско-украинской войны она по-прежнему остается "пятном на нашей коллективной совести".

    Как передает Report, об этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, приуроченном к четвертой годовщине начала российско-украинской войны, вновь призвав к немедленному прекращению огня.

    Гутерриш отметил усилия Соединенных Штатов и других стран по прекращению войны, однако подчеркнул, что необходимы конкретные меры по деэскалации и созданию пространства для дипломатии.

    Говоря о войне, Гутерриш заявил: "Мы стали свидетелями цепных последствий этого грубого нарушения международного права".

    По его словам, с начала войны в Украине были убиты более 15 000 мирных жителей и свыше 41 000 получили ранения. Среди погибших и пострадавших - 3 200 детей.

    Заявление Гутерриша от его имени зачитала Розмари Дикарло, заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам миростроительства.

    Гутерриш предупредил, что боевые действия создают прямые риски для безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов Украины, добавив: "Эта бессовестная игра в ядерную рулетку должна быть немедленно прекращена".

    Он призвал государства-члены ООН в полном объеме финансировать гуманитарную помощь и подчеркнул, что любое урегулирование конфликта должно обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

    "Хватит смертей. Хватит разрушений. Хватит сломанных жизней и разрушенных будущих", - добавил он.

    "Пришло время для немедленного, полного и безусловного прекращения огня - первого шага к справедливому миру, который спасает жизни и прекращает бесконечные страдания", - заключил Генсек ООН.

