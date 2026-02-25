Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Президент Эстонии: Украине необходимо выполнить дополнительные условия для вступления в ЕС

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 00:54
    Президент Эстонии: Украине необходимо выполнить дополнительные условия для вступления в ЕС

    Украине необходимо выполнить ряд дополнительных условий для вступления в Европейский союз.

    Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Эстонии Кристин Михал на итоговой пресс-конференции саммита в Киеве с участием лидеров девяти европейских стран и президента Украины Владимира Зеленского, приуроченного к четвёртой годовщине войны.

    "Ходят разговоры, что это может произойти в 2027 году. Однако, насколько мне известно, вопрос расширения ЕС зависит от ряда принципов. Поэтому, если будет принято соответствующее политическое решение, Украина за это время должна будет полностью соответствовать всем требованиям. Находясь под огнём России, Украина провела множество реформ. Украина всегда будет желанным членом ЕС. Но существуют определённые условия, которым она также должна соответствовать", - заявил президент, не уточнив детали этих условий.

