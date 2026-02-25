Estoniya Prezidenti: Ukrayna Aİ-yə üzv olmaq üçün əlavə müəyyən şərtlər yerinə yetirməlidir
- 25 fevral, 2026
- 00:30
"Ukrayna Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün əlavə müəyyən şərtlər yerinə yetirməlidir".
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, müharibənin 4 illiyi ilə bağlı Kiyevdə 9 Avropa ölkələri liderləri ilə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski sammitin yekununa dair mətbuat konfransında Estoniya Prezidenti Kristin Mixail bəyan edib.
"Xəbər gəzir ki, bu 2027-ci ildə ola bilər. Lakin mənə məlumdur ki, Aİ-nin genişlənməsi məsələsi bir sıra prinsipindən asılıdır. Ona görə də müəyyən siyasi qərar qəbul edilərsə, bu müddət ərzində Ukrayna bütün tələblərə cavab verməlidir. Rusiyanın atəşi altında, Ukrayna çoxlu islahatlar həyata keçirib. Ukrayna Aİ-də həmişə alqışlanacaq. Amma müəyyən şərtlər var ki, Ukrayna ona da cavab verməlidir"-deyən prezident, şərtləri detallarını açıqlamayıb.