Зеленский: Украина поддерживает скорейшее завершение войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не был осведомлен о желании США завершить российско-украинскую войну к 4 июля.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что на трехсторонних переговорах с Украиной и Россией делегация США заявила о желании Вашингтона завершить войну как можно скорее: "Но конкретные сроки не установлены. Украина поддерживает скорейшее завершение войны. Однако там не говорится, что фаст-трек связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий".

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон настаивает на заключении мирного соглашения до того, как американский президент Дональд Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля.