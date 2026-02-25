Король Норвегии Харальд госпитализирован в Испании

Король Норвегии Харальд находится в больнице на испанском острове Тенерифе, где проходит лечение из-за инфекции и обезвоживания.

Как передает Report, об этом сообщила королевская канцелярия в официальном заявлении.

89-летний монарх занимает пост церемониального главы государства Норвегии с 1991 года.