Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Король Норвегии Харальд госпитализирован в Испании

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 01:12
    Король Норвегии Харальд госпитализирован в Испании

    Король Норвегии Харальд находится в больнице на испанском острове Тенерифе, где проходит лечение из-за инфекции и обезвоживания.

    Как передает Report, об этом сообщила королевская канцелярия в официальном заявлении.

    89-летний монарх занимает пост церемониального главы государства Норвегии с 1991 года.

    Король Норвегии Харальд остров Тенерифе госпитализирован

    Последние новости

    01:55

    "Карабах" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА - ОБНОВЛЕНО-7

    Футбол
    01:37
    Фото

    В Москве прошел День Азербайджана в рамках проекта "Шатер Рамазан"

    Другие страны
    01:12

    Король Норвегии Харальд госпитализирован в Испании

    Другие страны
    00:54

    Президент Эстонии: Украине необходимо выполнить дополнительные условия для вступления в ЕС

    Другие страны
    00:26

    Гюльтекин Гаджибейли отпустили после дачи показаний

    Внутренняя политика
    00:06

    Зеленский: Украина поддерживает скорейшее завершение войны

    Другие страны
    23:55
    Фото

    Правда о Ходжалы представлена в Вашингтоне - ФОТО

    Внешняя политика
    23:49

    Президент Украины сообщил о вероятности крупного обмена пленными с РФ

    Другие страны
    23:33

    Зеленский: Первый транш из €90 млрд Украина получит уже весной

    Другие страны
    Лента новостей