В МИД Азербайджана осудили теракт в Пакистане

В Министерстве иностранных дел Азербайджана осудили террористический акт, совершенный в провинции Белуджистан на западе Пакистана.

Как передает Report, об этом говорится в публикаци внешнеполитического ведомства в Facebook.

"Решительно осуждаем чудовищные террористические атаки, произошедшие в пакистанской провинции Белуджистан. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и искреннее сочувствие братскому народу и правительству Пакистана. Желаем раненым скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана выразили солидарность с Пакистаном и вновь подтвердили твердую поддержку международным усилиям против всех форм и проявлений терроризма.