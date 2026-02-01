Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В МИД Азербайджана осудили теракт в Пакистане

    Внешняя политика
    • 01 февраля, 2026
    • 22:49
    В МИД Азербайджана осудили теракт в Пакистане

    В Министерстве иностранных дел Азербайджана осудили террористический акт, совершенный в провинции Белуджистан на западе Пакистана.

    Как передает Report, об этом говорится в публикаци внешнеполитического ведомства в Facebook.

    "Решительно осуждаем чудовищные террористические атаки, произошедшие в пакистанской провинции Белуджистан. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и искреннее сочувствие братскому народу и правительству Пакистана. Желаем раненым скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

    В МИД Азербайджана выразили солидарность с Пакистаном и вновь подтвердили твердую поддержку международным усилиям против всех форм и проявлений терроризма.

    Azərbaycan XİN Pakistandakı terror hücumunu pisləyib
