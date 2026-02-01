В МИД Азербайджана осудили теракт в Пакистане
- 01 февраля, 2026
- 22:49
В Министерстве иностранных дел Азербайджана осудили террористический акт, совершенный в провинции Белуджистан на западе Пакистана.
Как передает Report, об этом говорится в публикаци внешнеполитического ведомства в Facebook.
"Решительно осуждаем чудовищные террористические атаки, произошедшие в пакистанской провинции Белуджистан. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и искреннее сочувствие братскому народу и правительству Пакистана. Желаем раненым скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
В МИД Азербайджана выразили солидарность с Пакистаном и вновь подтвердили твердую поддержку международным усилиям против всех форм и проявлений терроризма.
