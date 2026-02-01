Аэропорт Хартума спустя три года принял первый пассажирский рейс
Первый пассажирский рейс за последние три года осуществлен в аэропорт столицы Судана - Хартума.
Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RFI.
Самолет национальной авиакомпании Sudan Airways прибыл в Хартум из Порт-Судана. На борту среди других пассажиров находился премьер-министр страны Камил Идрис.
Управление гражданской авиации Судана назвало рейс "историческим", поскольку столичный аэропорт прекратил функционировать с началом в апреле 2023 года вооруженного конфликта.
Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года. Лишь в мае прошлого года армия освободила Хартум, а 11 января Идрис объявил о возвращении туда правительства.
