    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 23:18
    Аэропорт Хартума спустя три года принял первый пассажирский рейс

    Первый пассажирский рейс за последние три года осуществлен в аэропорт столицы Судана - Хартума.

    Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RFI.

    Самолет национальной авиакомпании Sudan Airways прибыл в Хартум из Порт-Судана. На борту среди других пассажиров находился премьер-министр страны Камил Идрис.

    Управление гражданской авиации Судана назвало рейс "историческим", поскольку столичный аэропорт прекратил функционировать с началом в апреле 2023 года вооруженного конфликта.

    Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года. Лишь в мае прошлого года армия освободила Хартум, а 11 января Идрис объявил о возвращении туда правительства.

    Xartum aeroportuna üç ildən sonra ilk dəfə sərnişin təyyarəsi enib
