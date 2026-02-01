Xartum aeroportuna üç ildən sonra ilk dəfə sərnişin təyyarəsi enib
Digər ölkələr
- 01 fevral, 2026
- 23:44
Sudanın Xartum Hava Limanı son üç ildə ilk dəfə sərnişin təyyarəsi qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RFI" radiostansiyası məlumat yayıb.
"Sudan Airways" milli aviaşirkətinə məxsus təyyarə Port Sudandan Xartuma gəlib. Digər sərnişinlərlə yanaşı, təyyarənin göyərtəsində ölkənin Baş naziri Kamil İdris də olub.
Sudan Mülki Aviasiya İdarəsi bu reysi "tarixi" adlandırıb, çünki paytaxt aeroportu 2023-cü ilin aprelində silahlı münaqişənin başlaması ilə bağlı fəaliyyətini dayandırmışdı.
Sudanda vəziyyət 2023-cü ilin aprelində gərginləşib. Yalnız keçən ilin may ayında ordu Xartumu azad edib, yanvarın 11-də isə İdris hökumətin oraya qayıtdığını elan edib.
Son xəbərlər
00:25
Rusiyanın Dnepropetrovska dron hücumunda 30-a yaxın insan həlak olub və xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
00:00
Bu gün Azərbaycanda Gənclər GünüdürDaxili siyasət
23:44
Xartum aeroportuna üç ildən sonra ilk dəfə sərnişin təyyarəsi enibDigər ölkələr
23:29
Qaxda avtomobilin vurduğu 78 yaşlı kişi ölübHadisə
23:26
Parisdə yəhudi məktəbinə hücum edilibDigər ölkələr
22:47
Azərbaycan XİN Pakistandakı terror hücumunu pisləyibXarici siyasət
22:45
KİV: ABŞ-də qismi şatdaun azı daha iki gün davam edəcəkDigər ölkələr
22:30
Sabirabadda 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
22:27