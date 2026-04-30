    Nəriman Axundzadə "Kolambus Kryu"nun heyətində ABŞ Kuboku oyununda iştirak edib

    Nəriman Axundzadə Kolambus Kryunun heyətində ABŞ Kuboku oyununda iştirak edib

    Azərbaycan millisinin üzvü Nəriman Axundzadə ABŞ-nin "Kolambus Kryu" komandasının heyətində növbəti oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, 22 yaşlı hücumçu ölkə kubokunun 1/8 finalında, "One Knoxville" ilə matçda meydanda olub.

    Qarşılaşmaya start heyətində başlayan forvard sonadək əvəzlənməyib. Görüş "Kolambus Kryu"nun 4:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Xatırladaq ki, Nəriman Axundzadə fevralda MLS təmsilçisi ilə anlaşıb.

