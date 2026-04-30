Nəriman Axundzadə "Kolambus Kryu"nun heyətində ABŞ Kuboku oyununda iştirak edib
Futbol
- 30 aprel, 2026
- 09:19
Azərbaycan millisinin üzvü Nəriman Axundzadə ABŞ-nin "Kolambus Kryu" komandasının heyətində növbəti oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, 22 yaşlı hücumçu ölkə kubokunun 1/8 finalında, "One Knoxville" ilə matçda meydanda olub.
Qarşılaşmaya start heyətində başlayan forvard sonadək əvəzlənməyib. Görüş "Kolambus Kryu"nun 4:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Xatırladaq ki, Nəriman Axundzadə fevralda MLS təmsilçisi ilə anlaşıb.
Son xəbərlər
