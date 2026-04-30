ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri mayda Gürcüstana səfər edəcək
- 30 aprel, 2026
- 09:21
Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələrinin may ayında ölkəyə səfər edəcəklərini açıqlayıb.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, nazir bu barədə "Birinci Kanal"ın "Günün mövzusu" verilişində danışıb.
Onun sözlərinə görə, ABŞ tərəfi ilə son dövrlərdə intensiv məsləhətləşmələr aparılıb və artıq konkret addımlar müşahidə olunur. Səfər çərçivəsində amerikalı nümayəndələrin yalnız Xarici İşlər Nazirliyi ilə deyil, həm də Gürcüstan hökumətinin müxtəlif strukturları ilə görüşləri planlaşdırılır.
Boçorişvili qeyd edib ki, son aylarda Vaşinqton və Tbilisi arasında qarşılıqlı səfərlər, eləcə də yüksək səviyyəli telefon danışığı baş tutub və bu, münasibətlərdə irəliləyişin göstəricisidir. Onun sözlərinə görə, may ayında keçiriləcək görüşlər məsləhətləşmələrin ilkin mərhələsinin davamı kimi qiymətləndirilə bilər.
Nazir əlavə edib ki, ABŞ ilə münasibətlərin bərpası istiqamətində yüksək səviyyədə siyasi iradə mövcuddur və gündəlik kommunikasiya davam edir.
"Strateji əməkdaşlığın yenidən başlanması ehtimalı var. Bu prosesin uğuru həm Gürcüstanın, həm də ABŞ-nin münasibətləri hansı səviyyədə inkişaf etdirmək istəyindən asılıdır. İndiyə qədərki təmaslar göstərir ki, bu istək mövcuddur və biz daha müsbət dinamika gözləyirik", – deyə Boçorişvili vurğulayıb.