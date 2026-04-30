İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanda TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracının dəyəri 26 %-dən çox azalıb

    Biznes
    30 aprel, 2026
    • 16:33
    Azərbaycanda TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracının dəyəri 26 %-dən çox azalıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri 208,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən (282,8 milyon ABŞ dolları) 74,1 milyon ABŞ dolları və ya 26,2 % azdır.

    Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 27,3 % payla "SOCAR Polymer" MMC başçılıq edib.

    İxracın həcminə görə dövlət şirkətlərinin renkinqi:

    Şirkət

    2026-cı ilin yanvar-mart aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları)

    2025-ci ilin yanvar-mart aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları)

    Faiz fərqi

    "SOCAR Polymer" MMC

    57

    59

    -3,4 %

    "AzerGold" QSC

    51,8

    41,9

    23,6 %

    "Azəralüminium" MMC

    42,9

    39,6

    8,3 %

    SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi

    35,3

    105

    -66,4 %

    "Azərpambıq ASK" MMC

    11,7

    9,5

    23,2 %

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC

    4,5

    3,8

    18,4 %

    SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi

    2,8

    23

    -87,8 %

    "AzərEnerji" ASC

    2

    1

    100 %

    "SOCAR CAPE" MMC

    0,43

    0

    -

    "Naxçıvan Enerji" MMC

    0,23

    0

    -

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracı dəyər ifadəsində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,7 % artaraq 862 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Qeyri-neft-qaz sektoru AzerGold QSC Azərbaycan Hava Yolları (AZAL)
    В I квартале экспорт ненефтяной продукции ТОП-10 госкомпаний Азербайджана сократился более чем на четверть
    Value of non-oil exports by Azerbaijan's top 10 state firms drops over 26%

