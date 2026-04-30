Azərbaycanda TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracının dəyəri 26 %-dən çox azalıb
- 30 aprel, 2026
- 16:33
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri 208,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən (282,8 milyon ABŞ dolları) 74,1 milyon ABŞ dolları və ya 26,2 % azdır.
Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 27,3 % payla "SOCAR Polymer" MMC başçılıq edib.
İxracın həcminə görə dövlət şirkətlərinin renkinqi:
|
Şirkət
|
2026-cı ilin yanvar-mart aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları)
|
2025-ci ilin yanvar-mart aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları)
|
Faiz fərqi
|
"SOCAR Polymer" MMC
|
57
|
59
|
-3,4 %
|
"AzerGold" QSC
|
51,8
|
41,9
|
23,6 %
|
"Azəralüminium" MMC
|
42,9
|
39,6
|
8,3 %
|
SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
|
35,3
|
105
|
-66,4 %
|
"Azərpambıq ASK" MMC
|
11,7
|
9,5
|
23,2 %
|
"Azərbaycan Hava Yolları" QSC
|
4,5
|
3,8
|
18,4 %
|
SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi
|
2,8
|
23
|
-87,8 %
|
"AzərEnerji" ASC
|
2
|
1
|
100 %
|
"SOCAR CAPE" MMC
|
0,43
|
0
|
-
|
"Naxçıvan Enerji" MMC
|
0,23
|
0
|
-
Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracı dəyər ifadəsində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,7 % artaraq 862 milyon ABŞ dollarına çatıb.