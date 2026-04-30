В I квартале экспорт ненефтяной продукции ТОП-10 госкомпаний Азербайджана сократился более чем на четверть
- 30 апреля, 2026
- 16:11
В январе – марте 2026 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями Азербайджана ненефтяной продукции составила 208,66 млн долларов США, что на 74,14 млн долларов, или на 26,22% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (282,8 миллиона долларов).
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило ООО SOCAR Polymer с долей в 27,31%.
Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе - марте 2026 года (млн долларов)
|
Объем экспорта в январе - марте 2025 года (млн долларов)
|
Разница в %
|
ООО SOCAR Polymer
|
57
|
59
|
-3,39%
|
ЗАО AzerGold
|
51,8
|
41,9
|
23,63%
|
ООО "Азералюминий"
|
42,9
|
39,6
|
8,33%
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
35,3
|
105
|
-66,38%
|
ООО АПК "Азерпамбыг"
|
11,7
|
9,5
|
23,16%
|
ЗАО "Азербайджанские авиалинии"
|
4,5
|
3,8
|
18,42%
|
Управление экспорта газа SOCAR
|
2,8
|
23
|
-87,83%
|
ОАО "АзерЭнержи"
|
2
|
1
|
100%
|
ООО "SOCAR CAPE"
|
0,43
|
0
|
-
|
ООО "Naxçıvan Enerji"
|
0,23
|
0
|
-
В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 862 млн долларов.