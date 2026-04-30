    В I квартале экспорт ненефтяной продукции ТОП-10 госкомпаний Азербайджана сократился более чем на четверть

    В январе – марте 2026 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями Азербайджана ненефтяной продукции составила 208,66 млн долларов США, что на 74,14 млн долларов, или на 26,22% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (282,8 миллиона долларов).

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило ООО SOCAR Polymer с долей в 27,31%.

    Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

    Компания

    Объем экспорта в январе - марте 2026 года (млн долларов)

    Объем экспорта в январе - марте 2025 года (млн долларов)

    Разница в %

    ООО SOCAR Polymer

    57

    59

    -3,39%

    ЗАО AzerGold

    51,8

    41,9

    23,63%

    ООО "Азералюминий"

    42,9

    39,6

    8,33%

    Управление маркетинга и экономических операций SOCAR

    35,3

    105

    -66,38%

    ООО АПК "Азерпамбыг"

    11,7

    9,5

    23,16%

    ЗАО "Азербайджанские авиалинии"

    4,5

    3,8

    18,42%

    Управление экспорта газа SOCAR

    2,8

    23

    -87,83%

    ОАО "АзерЭнержи"

    2

    1

    100%

    ООО "SOCAR CAPE"

    0,43

    0

    -

    ООО "Naxçıvan Enerji"

    0,23

    0

    -

    В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 862 млн долларов.

    Ненефтяная продукция Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) ЗАО AzerGold SOCAR Polymer
    Azərbaycanda TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracının dəyəri 26 %-dən çox azalıb
    Value of non-oil exports by Azerbaijan's top 10 state firms drops over 26%

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей