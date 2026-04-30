В I квартале экспорт ненефтяной продукции ТОП-10 госкомпаний Азербайджана сократился более чем на четверть

В январе – марте 2026 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями Азербайджана ненефтяной продукции составила 208,66 млн долларов США, что на 74,14 млн долларов, или на 26,22% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (282,8 миллиона долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило ООО SOCAR Polymer с долей в 27,31%.

Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

Компания Объем экспорта в январе - марте 2026 года (млн долларов) Объем экспорта в январе - марте 2025 года (млн долларов) Разница в % ООО SOCAR Polymer 57 59 -3,39% ЗАО AzerGold 51,8 41,9 23,63% ООО "Азералюминий" 42,9 39,6 8,33% Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 35,3 105 -66,38% ООО АПК "Азерпамбыг" 11,7 9,5 23,16% ЗАО "Азербайджанские авиалинии" 4,5 3,8 18,42% Управление экспорта газа SOCAR 2,8 23 -87,83% ОАО "АзерЭнержи" 2 1 100% ООО "SOCAR CAPE" 0,43 0 - ООО "Naxçıvan Enerji" 0,23 0 -

В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 862 млн долларов.