Binə stadionunun süni ot örtüyü FIFA sertifikatına layiq görülüb
Futbol
- 30 aprel, 2026
- 16:24
Binə stadionunun süni ot örtüyü FIFA tərəfindən yenidən "Quality Pro" sertifikatına layiq görülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.
FIFA tərəfindən verilmiş bu keyfiyyət nişanı Binə stadionunda beynəlxalq oyunların keçirilməsinə imkan verir.
