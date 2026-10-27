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    Bakıda yeni park salınır

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:20
    Bakıda yeni park salınır

    Bakı şəhərində Nəsimi rayonu 28 May küçəsində "The Ritz-Carlton Baku" hotelinə qədər olan və daha əvvəllər Vaqon təmiri müəssisəsinin yerləşdiyi ərazidə yeni park salınır.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, park üçün layihələndirilən torpaq sahəsi 10 ha-ya yaxın sahəni əhatə edir.

    Bildirilib ki, xarici və təcrübəli yerli memarların birgə hazırladıqları müasir layihəyə əsasən hazırda ərazinin mərkəzindən keçən Hüseyn Rəsulbəyov küçəsindəki avtomobil yolu parkın şimal-qərb sərhədinə köçürülür. 28 May və Hüseyn Rəsulbəyov küçələrinin kəsişməsindən park istiqamətinə keçid üçün körpü-yerüstü piyada keçidinin inşası da nəzərdə tutulub.

    Artıq layihədə nəzərdə tutulan yeraltı avtomobil dayanacağının tikintisinə başlanılıb. Həmçinin park ərazisində müxtəlif yaş qrupları üçün idman və uşaq oyun və tennis meydançaları, süni göllər, amfiteatr və su rezervuarları quraşdırılacaqdır. Ərazidə piyadaların təhlükəsiz hərəkəti üçün tam şərait yaradılacaq, keçid meydançaları, velosiped yolları çəkiləcək, bura dekorativ daşlar, qranit örtük çəkiləcək.

    Yeni parkın ərazisində böyük yaşıllıq sahələri salınaraq yeni ağac və kollar əkiləcək, müxtəlif gül kompozisiyaları yaradılacaq.

    Bakıda yeni park salınır
    Bakıda yeni park salınır
    Bakıda yeni park salınır
    Bakıda yeni park salınır
    Bakıda yeni park salınır
    Bakıda yeni park salınır
    Bakıda yeni park salınır
    Bakıda yeni park salınır
    Bakıda yeni park salınır
    Bakıda yeni park salınır
    Bakıda yeni park salınır

    park Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (BŞİH)
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