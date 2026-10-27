Almaniya şirkətləri Azərbaycana qida sektoru üçün innovativ həllər təklif edir
Biznes
- 27 oktyabr, 2026
- 10:14
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Almaniya şirkətləri qabaqcıl ekspert təcrübəsi, innovativ texnologiyalar və dayanıqlı həllər təklif edərək, qida sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı diplomatik missiyası rəhbərinin müavini Tereza Lyunnemann Bakıda keçirilən Almaniya-Azərbaycan biznes konfransında bildirib.
Xəbər yenilənir
Немецкие компании предлагают Азербайджану инновационные решения для пищевого сектора
German companies Azerbaijan offer innovative solutions for food sector
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