Немецкие компании предлагают Азербайджану инновационные решения для пищевого сектора

Немецкие компании обладают значительным потенциалом для сотрудничества с Азербайджаном в пищевой отрасли, предлагая передовой экспертный опыт, инновационные технологии и экологически устойчивые решения.

Как передает Report, об этом заявила заместитель главы дипломатической миссии Федеративной Республики Германия в Азербайджане Тереза Люннеманн на Германо-азербайджанской бизнес-конференции в Баку.

"Рассуждения о достоинствах маркировки "Сделано в Германии" нередко воспринимаются как клише, но в данной ситуации это полностью соответствует действительности. Немецкие предприятия способны предложить ценную экспертизу, инновационные разработки и устойчивые технологические решения, в то время как Азербайджан проявляет значительный потенциал в сфере модернизации агропромышленного комплекса и наращивания локальной добавленной стоимости", - отметила дипломат.

Т. Люннеманн выразила уверенность в том, что проведенный диалог между представителями деловых кругов перерастет в реальные совместные инициативы. Как она сообщила, дипломатическое представительство Германии вместе с Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой (AHK) готово обеспечивать комплексную поддержку бизнесу, способствовать реализации инвестиционных проектов и развивать двустороннее экономическое сотрудничество.