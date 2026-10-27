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    Немецкие компании предлагают Азербайджану инновационные решения для пищевого сектора

    Бизнес
    • 27 октября, 2026
    • 09:57
    Немецкие компании предлагают Азербайджану инновационные решения для пищевого сектора

    Немецкие компании обладают значительным потенциалом для сотрудничества с Азербайджаном в пищевой отрасли, предлагая передовой экспертный опыт, инновационные технологии и экологически устойчивые решения.

    Как передает Report, об этом заявила заместитель главы дипломатической миссии Федеративной Республики Германия в Азербайджане Тереза Люннеманн на Германо-азербайджанской бизнес-конференции в Баку.

    "Рассуждения о достоинствах маркировки "Сделано в Германии" нередко воспринимаются как клише, но в данной ситуации это полностью соответствует действительности. Немецкие предприятия способны предложить ценную экспертизу, инновационные разработки и устойчивые технологические решения, в то время как Азербайджан проявляет значительный потенциал в сфере модернизации агропромышленного комплекса и наращивания локальной добавленной стоимости", - отметила дипломат.

    Т. Люннеманн выразила уверенность в том, что проведенный диалог между представителями деловых кругов перерастет в реальные совместные инициативы. Как она сообщила, дипломатическое представительство Германии вместе с Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой (AHK) готово обеспечивать комплексную поддержку бизнесу, способствовать реализации инвестиционных проектов и развивать двустороннее экономическое сотрудничество.

    Тереза Люннеманн Германо-азербайджанская бизнес-конференция
    Almaniya şirkətləri Azərbaycana qida sektoru üçün innovativ həllər təklif edir
    German companies offer Azerbaijan innovative solutions for food sector
    44 filmi
    44 filmi

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