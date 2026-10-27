Bakıda ilk dəfə beynəlxalq etik haker konfransı keçirilir
- 27 oktyabr, 2026
- 10:17
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Bu gün Bakıda ilk dəfə beynəlxalq etik haker konfransı - "CyberHackCon 2026" keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, tədbir "Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası" (AKTA) İctimai Birliyinin əsas tərəfdaşlığı ilə baş tutub.
Konfransda müxtəlif ölkələrdən 12-dən çox spikerin çıxışı nəzərdə tutulub.
"CyberHackCon" beynəlxalq zəiflik tədqiqatçılarını, müdafiə kəşfiyyatı mütəxəssislərini, CISO-ları, təhlükəsizlik menecerlərini və elit "ağ papaq"lı hakerləri (White hat hackers) bir araya gətirib.
Konfransda ciddi texniki brifinqlər, canlı hakerlik nümayişləri təqdim ediləcək. Süni intellektlə yaradılan istismarlar və avtonom hücum alətləri, kiber müharibənin növbəti dövrü üçün qurulmalı olan strateji müdafiələr, hücumçuların gizlənmə müddəti, taktikası və hədəfləmənin necə təkamül etməsi, Kiber Təhlükə Kəşfiyyatının (Cyber Threat Intelligence-CTI) əsasları, darknet, dərin veb mühitləri və toplama mənbələri, strukturlaşdırılmamış məlumatları süni intellektə qoşmadan əvvəl qorunma yolları, hücumçuların ictimai əlçatan aktivləri necə kəşf etməsi, zəif cəhətləri müəyyənləşdirməsi, sızmış etimadnamələri və zəiflikləri necə əlaqələndirməsi və kritik biznes sistemlərinə doğru hücum yolları qurması və sair məsələlər araşdırılacaq.