Представители Госдепа США совершат визит в Грузию в мае

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили анонсировала визит представителей Госдепартамента США в Тбилиси в мае.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом она сказала в программе "Тема дня" грузинского Первого канала.

По ее словам, в последнее время с американской стороной велись интенсивные консультации, и уже наблюдаются конкретные шаги. В рамках визита планируются встречи американских представителей не только с Министерством иностранных дел, но и с различными структурами правительства Грузии.

Бочоришвили добавила, что встречи, запланированные на май, можно расценивать как продолжение начального этапа консультаций.