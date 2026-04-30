    Представители Госдепа США совершат визит в Грузию в мае

    В регионе
    • 30 апреля, 2026
    • 09:36
    Представители Госдепа США совершат визит в Грузию в мае

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили анонсировала визит представителей Госдепартамента США в Тбилиси в мае.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом она сказала в программе "Тема дня" грузинского Первого канала.

    По ее словам, в последнее время с американской стороной велись интенсивные консультации, и уже наблюдаются конкретные шаги. В рамках визита планируются встречи американских представителей не только с Министерством иностранных дел, но и с различными структурами правительства Грузии.

    Бочоришвили добавила, что встречи, запланированные на май, можно расценивать как продолжение начального этапа консультаций.

    Мака Бочоришвили Госдепартамент США визит в Грузию
    ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri mayda Gürcüstana səfər edəcək

