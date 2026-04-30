Участники форума "Усиление роли молодежи в постколониальный период" посетили Милли Меджлис

Участники международного молодежного форума "Усиление роли молодежи в постколониальный период" посетили Милли Меджлис Азербайджана, где ознакомились с деятельностью парламента и его историей.

Как сообщает Reportсо ссылкой на пресс-службу парламента, в ходе визита гостям также была представлена информация об организации парламентской работы. Участники форума посетили зал пленарных заседаний и ознакомились с административным зданием парламента.

Особое внимание было уделено залу памяти Гейдара Алиева, где представлены экспонаты, отражающие жизненный путь, политическую и государственную деятельность общенационального лидера Азербайджана.

Гости также ознакомились с настенным панно "Цвети, родной Азербайджан" авторства Тогрула Нариманбекова, расположенным в фойе парламента, и получили информацию об истории создания произведения.

Участникам была представлена "Зона Победы", созданная по инициативе спикера парламента Сахибы Гафаровой и посвященная победе в Отечественной войне. Гости посетили зал "Хазар" на 15-м этаже административного здания, откуда открывается панорама Баку.

Представители Милли Меджлиса ответили на вопросы, интересующие участников форума. Делегацию сопровождали депутаты Камал Джафаров, Парвана Велиева, Сабина Хасаева и другие официальные лица.

Отметим, форум "Усиление роли молодежи в постколониальный период" организован Бакинской инициативной группой.