Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Греции в Азербайджане Марией Папаконстантину.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу парламента, спикер поздравила дипломата с началом работы в Азербайджане, пожелав ей успехов.

На встрече подчеркнута важная роль политического диалога, а также взаимных визитов и контактов на высшем уровне в развитии двусторонних отношений.

Стороны также обсудили межпарламентское взаимодействие. Подчеркнута важность расширения контактов между законодательными органами, в том числе активизации деятельности групп дружбы.

В рамках встречи стороны также отметили, что Межпарламентский союз, Парламентские ассамблеи ОБСЕ, НАТО и Организации черноморского экономического сотрудничества создают широкие возможности для укрепления межпарламентского сотрудничества.

Мария Папаконстантину заявила, что намерена будучи на должности посла способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.