    Сахиба Гафарова встретилась с послом Греции в Азербайджане

    Внешняя политика
    30 апреля, 2026
    18:30
    Сахиба Гафарова встретилась с послом Греции в Азербайджане

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Греции в Азербайджане Марией Папаконстантину.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу парламента, спикер поздравила дипломата с началом работы в Азербайджане, пожелав ей успехов.

    На встрече подчеркнута важная роль политического диалога, а также взаимных визитов и контактов на высшем уровне в развитии двусторонних отношений.

    Стороны также обсудили межпарламентское взаимодействие. Подчеркнута важность расширения контактов между законодательными органами, в том числе активизации деятельности групп дружбы.

    В рамках встречи стороны также отметили, что Межпарламентский союз, Парламентские ассамблеи ОБСЕ, НАТО и Организации черноморского экономического сотрудничества создают широкие возможности для укрепления межпарламентского сотрудничества.

    Мария Папаконстантину заявила, что намерена будучи на должности посла способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

    Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Сахиба Гафарова Мария Папаконстантину Милли Меджлис Посольство Греции в Азербайджане
    Sahibə Qafarova Yunanıstanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
    Azerbaijan, Greece explore interparliamentary ties

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей