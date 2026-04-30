    Суд Армении оставил в силе домашний арест в отношении Самвела Карапетяна

    • 30 апреля, 2026
    • 19:11
    Суд Армении оставил в силе домашний арест в отношении Самвела Карапетяна

    Суд оставил в силе домашний арест кандидата в премьер-министры от партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна

    Как передает Report, об этом сообщили Armenia Today в Антикоррупционном суде.

    Суд также отклонил ходатайство о применении административного надзора вместо действующей меры пресечения.

    Напомним, что суд в Ереване в июне 2025 года арестовал Самвела Карапетяна. 30 декабря 2025 года Антикоррупционный суд изменил меру пресечения, поместив его под домашний арест. На заседании 15 апреля защита ходатайствовала о первоочередном рассмотрении вопроса об освобождении Карапетяна. По словам адвокатов, он намерен на следующей неделе принять участие в съезде партии. В ходе заседания 17 апреля команда защиты Карапетяна предложила увеличить установленный залог, заявив о необходимости отмены домашнего ареста. Однако тогда суд продлил срок домашнего ареста Карапетяна на три месяца.

    Самвел Карапетян Армения Домашний арест
    Ermənistan məhkəməsi Samvel Karapetyan barəsində ev dustaqlığını qüvvədə saxlayıb

