    На освобожденных территориях Азербайджана установлено более 7 тыс. кВт солнечных панелей

    30 апреля, 2026
    • 18:35
    На освобожденных территориях Азербайджана установлено более 7 тыс. кВт солнечных панелей

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана к настоящему времени установлены солнечные панели общей мощностью более 7 тыс. кВт, а также свыше 7 тыс. LED-осветительных устройств в более чем 2 тыс. индивидуальных жилых домах, общественных и социальных зданиях.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, эта информация была озвучена на 12-м заседании Рабочей группы по координации и мониторингу применения "зеленых" технологий и энергоэффективности, проведенной под председательством заместителя министра энергетики Самира Велиева.

    В ходе заседания была представлена информация о населенных пунктах и объектах социальной инфраструктуры, включая энергетические объекты, введенные в эксплуатацию и начатые с момента предыдущего заседания.

    Отмечено, что в Джебраиле в рамках внедрения "зеленых" технологий завершено строительство подстанции на солнечной электростанции "Шафаг" и в настоящее время ведется установка солнечных панелей.

    Кроме того, сообщалось о продолжении реализации проектов солнечных электростанций "Шамс" и "Уфуг" мощностью по 50 МВт каждая, а также о проведении измерительно-наблюдательных работ для подготовки к строительству ветряной электростанции мощностью 240 МВт в Кяльбаджаре.

    Участники заседания также заслушали отчеты о результатах мониторинга внедрения "зеленых" технологий и энергоэффективности. Рассмотрены итоги мониторинга, проведенного в городах Зангилан и Кяльбаджар, а также в ряде сел Зангиланского, Джебраильского, Кяльбаджарского и Агдеринского районов.

    Кроме того, представлена информация о текущем состоянии установки крышных солнечных панелей и процедуре регистрации граждан в качестве активных потребителей.

    Отмечено, что около 40% осветительных устройств (примерно 3 тыс. единиц) представляют собой гибридные системы, работающие на солнечной энергии.

    На заседании также обсуждались вопросы газо- и теплоснабжения жилых комплексов. По итогам обсуждений достигнута договоренность о принятии соответствующих мер для реализации выдвинутых предложений.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ümumi gücü 7 000 kVt-dan çox olan günəş panelləri quraşdırılıb

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей