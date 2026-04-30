На освобожденных территориях Азербайджана установлено более 7 тыс. кВт солнечных панелей

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана к настоящему времени установлены солнечные панели общей мощностью более 7 тыс. кВт, а также свыше 7 тыс. LED-осветительных устройств в более чем 2 тыс. индивидуальных жилых домах, общественных и социальных зданиях.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, эта информация была озвучена на 12-м заседании Рабочей группы по координации и мониторингу применения "зеленых" технологий и энергоэффективности, проведенной под председательством заместителя министра энергетики Самира Велиева.

В ходе заседания была представлена информация о населенных пунктах и объектах социальной инфраструктуры, включая энергетические объекты, введенные в эксплуатацию и начатые с момента предыдущего заседания.

Отмечено, что в Джебраиле в рамках внедрения "зеленых" технологий завершено строительство подстанции на солнечной электростанции "Шафаг" и в настоящее время ведется установка солнечных панелей.

Кроме того, сообщалось о продолжении реализации проектов солнечных электростанций "Шамс" и "Уфуг" мощностью по 50 МВт каждая, а также о проведении измерительно-наблюдательных работ для подготовки к строительству ветряной электростанции мощностью 240 МВт в Кяльбаджаре.

Участники заседания также заслушали отчеты о результатах мониторинга внедрения "зеленых" технологий и энергоэффективности. Рассмотрены итоги мониторинга, проведенного в городах Зангилан и Кяльбаджар, а также в ряде сел Зангиланского, Джебраильского, Кяльбаджарского и Агдеринского районов.

Кроме того, представлена информация о текущем состоянии установки крышных солнечных панелей и процедуре регистрации граждан в качестве активных потребителей.

Отмечено, что около 40% осветительных устройств (примерно 3 тыс. единиц) представляют собой гибридные системы, работающие на солнечной энергии.

На заседании также обсуждались вопросы газо- и теплоснабжения жилых комплексов. По итогам обсуждений достигнута договоренность о принятии соответствующих мер для реализации выдвинутых предложений.