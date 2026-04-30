    В регионе
    30 апреля, 2026
    • 18:58
    Сергей Меликов завершает работу на посту главы Дагестана

    Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую должность.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом Путин заявил на встрече с представителями региона в Кремле.

    "У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше", - сказал Путин.

    По информации изданий, председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил на пост главы республики председателя верховного суда РД Федора Щукина. Вторым кандидатом на пост главы Дагестана председатель предложил заместителя полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова.

    Путин поддержал обе кандидатуры: "Магомед Рамазанов хорошо показал себя в ликвидации последствий паводков, я не против его кандидатуры. Федор Щукин работает принципиально, но бесконфликтно. Надеюсь, что Щукин справится с вопросами хозяйственного плана, если он станет главой Дагестана".

    Dağıstanın rəhbəri Sergey Melikov vəzifəsindən azad edilir

