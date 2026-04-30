    • 30 апреля, 2026
    • 20:49
    Число погибших при падении джипа с обрыва в Непале возросло до 20 - ОБНОВЛЕНО

    Число погибших в результате падения джипа с обрыва в Джалджале в непальском районе Ролпа достигло 20 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает The Kathmandu Post со ссылкой на местную полицию.

    Уточняется, что автомобиль, перевозивший паломников из Восточного Рукума, сорвался с обрыва на горном хребте в 1-м квартале сельского муниципалитета Тхабанг.

    По данным полиции, пассажиры направлялись в Джалджалу для совершения ритуалов в день полнолуния.

    Пресс-секретарь районного полицейского управления Ролпы, инспектор Сунил Тхапа Непали сообщил, что спасательная операция продолжается. По его словам, причиной аварии могла стать скользкая из-за дождя дорога.

    В Непале при падении джипа с индуистскими паломниками в ущелье погибли 17 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Nepal News.

    Отмечается, что автомобиль съехал с дороги и сорвался с высоты около 800 метров.

    В окружном управлении полиции Ролпы (провинция Лумбини-Прадеш) сообщили, что паломники направлялись в Джалджалу для проведения религиозных обрядов.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Непал
    Nepalda "Jeep"in uçurumdan düşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB
    20 dead in jeep crash in Nepal

