    Армия
    Продолжаются тактико-летные учения Турции и Азербайджана TurAz Qartalı - 2026

    Совместные лётно-тактические "TurAz Qartalı - 2026" в рамках военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией продолжаются.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в соответствии с планом учений отрабатываются задачи взаимодействия по различным эпизодам.

    С участием вертолета Sikorsky S-70 ВВС Турции отработаны мероприятия по радиоэлектронной борьбе, в результате которых подавлены наземные радиоэлектронные средства условного противника. Одновременно экипаж вертолета Ми-17 ВВС Азербайджана успешно выполнил задачи по обнаружению и уничтожению условных целей.

    Отмечается, что основной целью учений является координация совместных действий ВВС двух стран, повышение профессионального уровня личного состава и расширение обмена опытом.

