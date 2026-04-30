Продолжаются тактико-летные учения Турции и Азербайджана "TurAz Qartalı - 2026"

Совместные лётно-тактические "TurAz Qartalı - 2026" в рамках военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией продолжаются.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в соответствии с планом учений отрабатываются задачи взаимодействия по различным эпизодам.

С участием вертолета Sikorsky S-70 ВВС Турции отработаны мероприятия по радиоэлектронной борьбе, в результате которых подавлены наземные радиоэлектронные средства условного противника. Одновременно экипаж вертолета Ми-17 ВВС Азербайджана успешно выполнил задачи по обнаружению и уничтожению условных целей.

Отмечается, что основной целью учений является координация совместных действий ВВС двух стран, повышение профессионального уровня личного состава и расширение обмена опытом.