В Нидерландах произошел пожар на еще одном военном полигоне

На военном полигоне близ города Будел (провинция Северный Брабант) в Нидерландах начался пожар.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NOS, это уже третий за сутки случай возгорания на объекте Минобороны королевства.

Согласно информации, огонь подошел вплотную к расположенному рядом с полигоном аэропорту Кемпел, из-за чего персонал и пассажиры были эвакуированы. Площадь возгорания оценивается примерно в 50 га.

Для борьбы с возгоранием привлечены восемь пожарных расчетов.

Вчера пожар вспыхнул на полигоне близ населенного пункта 'т-Харде (провинция Гелдерланд), а утром 30 апреля - на объекте Ойрсхотсе-Хейде (провинция Северный Брабант), где проходили военные учения. Ни одно из возгораний на настоящий момент не удалось локализовать, военная полиция устанавливает причины пожаров.