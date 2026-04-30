    • 30 апреля, 2026
    • 18:49
    В Нидерландах произошел пожар на еще одном военном полигоне

    На военном полигоне близ города Будел (провинция Северный Брабант) в Нидерландах начался пожар.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NOS, это уже третий за сутки случай возгорания на объекте Минобороны королевства.

    Согласно информации, огонь подошел вплотную к расположенному рядом с полигоном аэропорту Кемпел, из-за чего персонал и пассажиры были эвакуированы. Площадь возгорания оценивается примерно в 50 га.

    Для борьбы с возгоранием привлечены восемь пожарных расчетов.

    Вчера пожар вспыхнул на полигоне близ населенного пункта 'т-Харде (провинция Гелдерланд), а утром 30 апреля - на объекте Ойрсхотсе-Хейде (провинция Северный Брабант), где проходили военные учения. Ни одно из возгораний на настоящий момент не удалось локализовать, военная полиция устанавливает причины пожаров.

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей