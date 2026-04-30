    Mərkəzi Nəbatat Bağı auditor seçir

    Maliyyə
    • 30 aprel, 2026
    • 09:22
    Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının tabeliyində Mərkəzi Nəbatat Bağı 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini mayın 14-nə qədər bağın yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Badamdar şossesi, 40 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə mayın 14-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Beynəlxalq Audit Mərkəzi" MMC olub. Şirkətə 2,9 min manat ödənilib.

