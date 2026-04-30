İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.04.2026)

    Maliyyə
    • 30 aprel, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun 0,4 % azalaraq 1,9824 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,2701 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9824

    100 Rusiya rublu

    2,2701

    1 Avstraliya dolları

    1,2100

    1 Belarus rublu

    0,5824

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1144

    1 Çexiya kronu

    0,0812

    1 Çin yuanı

    0,2485

    1 Danimarka kronu

    0,2653

    1 Gürcü larisi

    0,6327

    1 Honq Konq dolları

    0,2170

    1 Hindistan rupisi

    0,0178

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2886

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1821

    1 İsveçrə frankı

    2,1466

    1 İsrail şekeli

    0,5662

    1 Kanada dolları

    1,2422

    1 Küveyt dinarı

    5,5212

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3670

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5407

    1 Moldova leyi

    0,0986

    1 Norveç kronu

    0,1823

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6071

    1 Polşa zlotası

    0,4652

    1 Rumıniya leyi

    0,3885

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3264

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3290

    Türk lirəsi

    0,0376

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0386

    Yapon yeni

    1,0590

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9907

    Qızıl

    7722,7005

    Gümüş

    121,7717

    Platin

    3241,6790

    Palladium

    2479,9770
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatı ABŞ dolları
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2026)
    CBA currency exchange rates (30.04.2026)

