Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.04.2026)
- 30 aprel, 2026
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun 0,4 % azalaraq 1,9824 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,2701 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9824
|
100 Rusiya rublu
|
2,2701
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2100
|
1 Belarus rublu
|
0,5824
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1144
|
1 Çexiya kronu
|
0,0812
|
1 Çin yuanı
|
0,2485
|
1 Danimarka kronu
|
0,2653
|
1 Gürcü larisi
|
0,6327
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2886
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1821
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1466
|
1 İsrail şekeli
|
0,5662
|
1 Kanada dolları
|
1,2422
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5212
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3670
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5407
|
1 Moldova leyi
|
0,0986
|
1 Norveç kronu
|
0,1823
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6071
|
1 Polşa zlotası
|
0,4652
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3885
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3264
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3290
|
Türk lirəsi
|
0,0376
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0386
|
Yapon yeni
|
1,0590
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9907
|
Qızıl
|
7722,7005
|
Gümüş
|
121,7717
|
Platin
|
3241,6790
|
Palladium
|
2479,9770