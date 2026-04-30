Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2026)
- 30 апреля, 2026
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,9824 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,4%, до 2,2701 маната.
Валюта
Курс
1 доллар США
1,7000
1 евро
1,9824
100 российских рублей
2,2701
1 австралийский доллар
1,2100
1 белорусский рубль
0,5824
1 дирхам ОАЭ
0,4628
100 южнокорейских вон
0,1144
1 чешская крона
0,0812
1 китайский юань
0,2485
1 датская крона
0,2653
1 грузинский лари
0,6327
1 гонконгский доллар
0,2170
1 индийская рупия
0,0178
1 британский фунт
2,2886
10 000 иранских риалов
-
1 шведская крона
0,1821
1 швейцарский франк
2,1466
1 израильский шекель
0,5662
1 канадский доллар
1,2422
1 кувейтский динар
5,5212
100 казахстанских тенге
0,3670
1 катарский риал
0,4664
1 киргизский сом
0,0194
100 венгерских форинтов
0,5407
1 молдавский лей
0,0986
1 норвежская крона
0,1823
100 узбекских сомов
0,0142
100 пакистанских рупий
0,6071
1 польский злотый
0,4652
1 румынский лей
0,3885
1 сербский динар
0,0169
1 сингапурский доллар
1,3264
1 Риал Саудовской Аравии
0,4533
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
2,3290
1 Турецкая лира
0,0376
1 Туркменский манат
0,4857
1 Украинская гривна
0,0386
100 Японских йен
1,0590
1 Новозеландский доллар
0,9907
Золото
7722,7005
Серебро
121,7717
Платина
3241,6790
Палладий
2479,9770