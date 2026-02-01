Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Сабирабаде 27-летняя женщина умерла от удушья угарным газом

    Происшествия
    • 01 февраля, 2026
    • 23:07
    Жительница Сабирабада скончалась, отравившись угарным газом.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в доме на улице Гусейна Джавида.

    Согласно информации, Алекперова Сейдане Миралекпер гызы (1999 г.р.) умерла от удушья угарным газом в ванной комнате по месту жительства.

    По факту проводится расследование.

