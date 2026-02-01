В Сабирабаде 27-летняя женщина умерла от удушья угарным газом
Происшествия
- 01 февраля, 2026
- 23:07
Жительница Сабирабада скончалась, отравившись угарным газом.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в доме на улице Гусейна Джавида.
Согласно информации, Алекперова Сейдане Миралекпер гызы (1999 г.р.) умерла от удушья угарным газом в ванной комнате по месту жительства.
По факту проводится расследование.
