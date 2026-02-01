Sabirabadda 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 01 fevral, 2026
- 22:30
Sabirabad sakini dəm qazının qurbanı olub.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Hüseyn Cavid küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, 1999-cu il təvəllüdlü Ələkbərova Seydanə Mirələkbər qızı hamamda olan zaman dəm qazından boğularaq ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
22:47
Azərbaycan XİN Pakistandakı terror hücumunu pisləyibXarici siyasət
22:45
ABŞ-də qismi şatdaun azı daha iki gün davam edəcəkDigər ölkələr
22:30
Sabirabadda 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
22:27
Kambocada fırıldaqçılıqla məşğul olan çağrı mərkəzində 2 mindən çox əcnəbi saxlanılıbDigər ölkələr
22:09
Tramp ABŞ və İran arasında razılaşmaların əldə olunacağına ümid edirDigər ölkələr
21:56
İsrail ordusu Livanın cənubuna zərbələr endiribDigər ölkələr
21:37
Hindistan ordusunun Baş qərargah rəisi Ermənistana səfər edibRegion
21:15
Azərbaycan şahmatçısı Niderlanddakı turnirdə üçüncü yeri tutubFərdi
21:13