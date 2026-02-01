İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Hadisə
    • 01 fevral, 2026
    • 22:30
    Sabirabadda 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Sabirabad sakini dəm qazının qurbanı olub.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Hüseyn Cavid küçəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1999-cu il təvəllüdlü Ələkbərova Seydanə Mirələkbər qızı hamamda olan zaman dəm qazından boğularaq ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sabirabad dəm qazı ölüm

