Naxçıvanda bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıb
Hadisə
- 01 fevral, 2026
- 17:55
Naxçıvanda dörd nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, "Mercedes" markalı avtomobilin aşması nəticəsində bir ailənin dörd üzvü - 1961-ci təvəllüdlü Zabitə Qasımova, 1998-ci il təvəllüdlü Nurşən Qasımova, 2020-ci il təvəllüdlü B.Q və 2023-cü il təvəllüdlü A.Q xəsarət alıblar.
Xəsarət alanlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, fakt araşdırılır.
