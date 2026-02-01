Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Нахчыване четыре члена одной семьи пострадали в ДТП

    Происшествия
    • 01 февраля, 2026
    • 18:20
    В селе Бёюкдюз Кянгярлинского района Нахчыванской АР произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

    Как сообщает местное бюро Report, при опрокидывании автомобиля Mercedes травмы различной степени тяжести получили Забита Гасымова (1961 г.р.), Нуршан Гасымова (1998), Б. Г. (2020) и А. Г. (2023), все они являются членами одной семьи.

    Пострадавших доставили в отделение скорой помощи Нахчыванской республиканской больницы.

    На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, по факту ведется расследование.

    Лента новостей