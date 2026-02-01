В Нахчыване четыре члена одной семьи пострадали в ДТП
Происшествия
- 01 февраля, 2026
- 18:20
В селе Бёюкдюз Кянгярлинского района Нахчыванской АР произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.
Как сообщает местное бюро Report, при опрокидывании автомобиля Mercedes травмы различной степени тяжести получили Забита Гасымова (1961 г.р.), Нуршан Гасымова (1998), Б. Г. (2020) и А. Г. (2023), все они являются членами одной семьи.
Пострадавших доставили в отделение скорой помощи Нахчыванской республиканской больницы.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, по факту ведется расследование.
