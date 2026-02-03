СГБ сообщила об аресте 4 граждан Азербайджана за участие в российско-украинской войне

Граждане Азербайджана, участвовавшие в боевых действиях в российско-украинской войне, привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщили Report в Службе государственной безопасности (СГБ).

Отмечается, что в январе 2026 года задержаны граждане Азербайджана, принимавшие участие в военных конфликтах за пределами страны в составе формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде ареста.

В частности, доказано участие в боевых действиях Набиева Реала Эльдениз оглу (1991 г.р.), Гусейнова Фариса Фамиль оглу (1993 г.р.), Мамедова Али Эльнур оглу и Миргашимли Мурова Гасан оглу (1994 г.р.), которые действовали под контролем вооруженных формирований России и Украины.

СГБ продолжает оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности граждан Азербайджана, участвующих в военных конфликтах за пределами страны.

"В очередной раз доводится до сведения граждан, что участие в подобных вооруженных конфликтах на территории иностранных государств влечет за собой уголовную ответственность в Азербайджане", - говорится в сообщении.