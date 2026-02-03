Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    СГБ сообщила об аресте 4 граждан Азербайджана за участие в российско-украинской войне

    Происшествия
    • 03 февраля, 2026
    • 09:38
    СГБ сообщила об аресте 4 граждан Азербайджана за участие в российско-украинской войне

    Граждане Азербайджана, участвовавшие в боевых действиях в российско-украинской войне, привлечены к уголовной ответственности.

    Об этом сообщили Report в Службе государственной безопасности (СГБ).

    Отмечается, что в январе 2026 года задержаны граждане Азербайджана, принимавшие участие в военных конфликтах за пределами страны в составе формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде ареста.

    В частности, доказано участие в боевых действиях Набиева Реала Эльдениз оглу (1991 г.р.), Гусейнова Фариса Фамиль оглу (1993 г.р.), Мамедова Али Эльнур оглу и Миргашимли Мурова Гасан оглу (1994 г.р.), которые действовали под контролем вооруженных формирований России и Украины.

    СГБ продолжает оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности граждан Азербайджана, участвующих в военных конфликтах за пределами страны.

    "В очередной раз доводится до сведения граждан, что участие в подобных вооруженных конфликтах на территории иностранных государств влечет за собой уголовную ответственность в Азербайджане", - говорится в сообщении.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak edən Azərbaycan vətəndaşları həbs olunub
    Azerbaijan nationals participating in Russia-Ukraine war arrested
