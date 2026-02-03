İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak edən Azərbaycan vətəndaşları həbs olunub

    Hadisə
    • 03 fevral, 2026
    • 09:28
    Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak edən Azərbaycan vətəndaşları həbs olunub

    Rusiya və Ukrayna arasında davam edən hərbi əməliyyatlarda iştirak edən Azərbaycan vətəndaşları məsuliyyətə cəlb olunublar.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən (DTX) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin tərkibində ölkə hüdudlarından kənarda hərbi münaqişələrdə iştirak edən Azərbaycan vətəndaşlarının müəyyən edilərək hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən əməliyyat-istintaq tədbirləri həyata keçirilir.

    Əldə olunan məlumatlara əsasən, ötən müddət ərzində Rusiya və Ukrayna arasında davam edən hərbi əməliyyatlarda xeyli sayda Azərbaycan vətəndaşı iştirak edərək həlak olub, itkin düşüb və ya yaralanıb, bəzilərinin isə əsirlikdə saxlanıldıqları təsbit edilib.

    Aparılan araşdırmalarla Azərbaycan vətəndaşları - 1991-ci il təvəllüdlü Nəbiyev Real Eldəniz oğlu, 1993-cü il təvəllüdlü Hüseynov Faris Famil oğlu, 1994-cü il təvəllüdlü Məmmədov Ali Elnur oğlu və Mirhəşimli Murov Həsən oğlunun Rusiya və Ukrayna silahlı birləşmələrinin nəzarəti altında döyüş əməliyyatlarında iştirak etmələri sübuta yetirildiyindən, həmin şəxslər 2026-cı ilin yanvar ayında saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    "Bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırılır ki, belə silahlı münaqişələrdə iştirak etmək Azərbaycanda cinayət məsuliyyəti yaradır və bundan sonra da xarici dövlətlərin ərazisində müvafiq cinayət əməllərinə yol verən şəxslərin məsuliyyət məsələsi qanunauyğun şəkildə təmin ediləcək", - DTX-nin məlumatında bildirilib.

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    СГБ сообщила об аресте 4 граждан Азербайджана за участие в российско-украинской войне
    Azerbaijan nationals participating in Russia-Ukraine war arrested

    Son xəbərlər

    10:14

    Bəzi rayonlara yağış yağır, külək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:10

    Azərbaycanda pul bazası yanvarda cüzi artıb

    Maliyyə
    10:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları yanvarda cüzi artıb

    Maliyyə
    10:07
    Foto

    "AzerGold" ölkəmizi ümumdünya pul sərgisində təmsil edib

    Biznes
    10:06

    Pezeşkian: Tehran-Vaşinqton danışıqlarında İranın milli maraqları nəzərə alınmalıdır

    Region
    10:04

    Uruqvaylı futbolçu İspaniya klubuna keçib

    Futbol
    09:56

    Gəncədə 24 yaşlı oğlanın öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    09:55

    "PAŞA Bank"ın Gürcüstandakı törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    09:45

    İngiltərə təmsilçisi klub tarixinin ən bahalı transferini gerçəkləşdirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti