"Дочка" PAŞA Bank в Грузии снизила чистую прибыль в 2025 году

Грузинская "дочка" PAŞA Bank - PAŞA Bank Georgia - завершила 2025 год с чистой прибылью в размере 2,499 млн лари (1,574 млн манатов), что значительно ниже показателя 2024 года, когда прибыль составила 7,291 млн лари (4,593 млн манатов).

Как сообщает Report, в прошлом году прибыль банка до налогообложения составила 4,444 млн лари (2,8 млн манатов), что на 39% меньше по сравнению с предыдущим годом. Выплаты по налогу на прибыль достигли 1,945 млн лари (1,225 млн манатов), тогда как годом ранее налог не уплачивался.

По состоянию на 1 января текущего года активы PAŞA Bank Georgia составили 661,662 млн лари (416,847 млн манатов), сократившись за год на 6,3%. Из этой суммы 423,384 млн лари (266,732 млн манатов) приходятся на чистые кредиты, выданные клиентам. При этом кредитный портфель банка за год вырос на 5,7%.

За отчетный период обязательства банка снизились на 11% - до 521,663 млн лари (328,648 млн манатов), в том числе депозитный портфель сократился на 16,7% - до 429,803 млн лари (270,776 млн манатов). В то же время балансовый капитал увеличился на 17,1% и достиг 140 млн лари (88,2 млн манатов).

PAŞA Bank Georgia был основан в 2013 году. Уставный капитал банка составляет 136,8 млн лари (86,184 млн манатов). 85,1% акций принадлежат PAŞA Bank, а 14,9% - PAŞA Holdinq.

1 лари = 0,63 маната