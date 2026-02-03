Пезешкиан: На переговорах Тегеран-Вашингтон должны учитываться национальные интересы ИРИ

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном должны проводиться с учетом национальных интересов Ирана.

Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети Х.

"В свете просьб дружественных правительств стран региона отреагировать на предложение президента Соединенных Штатов (Дональд Трамп - ред.) о проведении переговоров, я поручил министру иностранных дел (Аббас Арагчи - ред.), при условии наличия подходящих условий - без угроз и необоснованных ожиданий - провести справедливые и равноправные переговоры, руководствуясь принципами благоразумия и целесообразности", - отметил он.

Ранее стало известно о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи, как ожидается, встретятся в пятницу в Стамбуле для обсуждения возможной ядерной сделки.