СМИ: США и Иран планируют переговоры по ядерной сделке в пятницу

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, как ожидается, встретятся в пятницу в Стамбуле для обсуждения возможной ядерной сделки.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Уточняется, что встреча рассматривается как "наилучший сценарий", однако окончательные решения будут приняты только после ее проведения.

Переговоры станут первой встречей представителей Вашингтона и Тегерана после срыва предыдущих переговоров и 12-дневного конфликта между Израилем, Ираном и США в прошлом году.