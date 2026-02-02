Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    СМИ: США и Иран планируют переговоры по ядерной сделке в пятницу

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 19:25
    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, как ожидается, встретятся в пятницу в Стамбуле для обсуждения возможной ядерной сделки.

    Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

    Уточняется, что встреча рассматривается как "наилучший сценарий", однако окончательные решения будут приняты только после ее проведения.

    Переговоры станут первой встречей представителей Вашингтона и Тегерана после срыва предыдущих переговоров и 12-дневного конфликта между Израилем, Ираном и США в прошлом году.

    Лента новостей