    Pezeşkian: Tehran-Vaşinqton danışıqlarında İranın milli maraqları nəzərə alınmalıdır

    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 10:06
    Tehran və Vaşinqton arasında danışıqlar İranın milli maraqları çərçivəsində aparılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Regiondakı dost hökumətlərin ABŞ Prezidentinin (Donald Tramp - red.) danışıqlar təklifinə cavab vermək xahişi fonunda mən xarici işlər nazirinə (Abbas Əraqçi - red.) uyğun şərait olduğu təqdirdə təhdidlər və əsassız gözləntilər olmadan ədalətli və bərabərhüquqlu danışıqlar aparmağı tapşırdım", - o qeyd edib.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və İran XİN başçısı Abbas Əraqçinin fevralın 6-sı İstanbulda mümkün nüvə razılaşmasını müzakirə etmək üçün görüşəcəkləri barədə məlumat yayılmışdı.

    Tehran Vaşinqton İran Məsud Pezeşkian
    Пезешкиан: На переговорах Тегеран-Вашингтон должны учитываться национальные интересы ИРИ
    Pezeshkian: Iran's national interests must be taken into account in Tehran-Washington negotiations

