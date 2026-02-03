Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Недалеко от Варшавы грузовой поезд сошел с рельсов, несколько цистерн перевернулись

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 10:05
    Недалеко от Варшавы грузовой поезд сошел с рельсов, несколько цистерн перевернулись

    В южном пригороде Варшавы (Польша) ночью 3 февраля с рельсов сошли шесть из 35 вагонов-цистерн сошли с рельсов.

    Как передает Report, об этом сообщает RMF24.

    Грузовой поезд с дизельным топливом, который следовал по маршруту Щецин-Хелм, сошел с рельсов возле городка Ярошова Воля. Часть вагонов-цистерн перевернулись набок.

    На место прибыли 24 пожарные команды, полиция и служба безопасности железной дороги.

    Предварительно считают, что утечек топлива не произошло, службы проверяют целостность цистерн. Пострадавших нет.

    Польша грузовой поезд сход с рельсов Варшава дизтопливо
