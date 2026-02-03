Недалеко от Варшавы грузовой поезд сошел с рельсов, несколько цистерн перевернулись

В южном пригороде Варшавы (Польша) ночью 3 февраля с рельсов сошли шесть из 35 вагонов-цистерн сошли с рельсов.

Как передает Report, об этом сообщает RMF24.

Грузовой поезд с дизельным топливом, который следовал по маршруту Щецин-Хелм, сошел с рельсов возле городка Ярошова Воля. Часть вагонов-цистерн перевернулись набок.

На место прибыли 24 пожарные команды, полиция и служба безопасности железной дороги.

Предварительно считают, что утечек топлива не произошло, службы проверяют целостность цистерн. Пострадавших нет.