Недалеко от Варшавы грузовой поезд сошел с рельсов, несколько цистерн перевернулись
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 10:05
В южном пригороде Варшавы (Польша) ночью 3 февраля с рельсов сошли шесть из 35 вагонов-цистерн сошли с рельсов.
Как передает Report, об этом сообщает RMF24.
Грузовой поезд с дизельным топливом, который следовал по маршруту Щецин-Хелм, сошел с рельсов возле городка Ярошова Воля. Часть вагонов-цистерн перевернулись набок.
На место прибыли 24 пожарные команды, полиция и служба безопасности железной дороги.
Предварительно считают, что утечек топлива не произошло, службы проверяют целостность цистерн. Пострадавших нет.
