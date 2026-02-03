Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    КНБ Казахстана зарегистрировал 110 коррупционных дел с начала 2026 года

    • 03 февраля, 2026
    • 09:32
    КНБ Казахстана зарегистрировал 110 коррупционных дел с начала 2026 года

    В январе 2026 года антикоррупционным подразделением комитета национальной безопасности зарегистрировано 126 уголовных правонарушений, из них 110 коррупционных.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ).

    "Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что с начала года пресекли незаконную деятельность 89 лиц.

    КНБ задержал двух руководителей управлений на востоке Казахстана Завершено расследование 129 уголовных дел, из них 121 направлено в суд, уточнили в КНБ. "Сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 18 млрд тенге ($35,6 млн), возмещено в бюджет свыше 100 млн тенге ($198 тыс.)", - отмечается в сообщении.

