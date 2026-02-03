В Гяндже возбуждено уголовное дело по факту убийства 25-летнего юноши
Происшествия
- 03 февраля, 2026
- 10:20
В Гяндже возбуждено уголовное дело по факту убийства 25-летнего юноши.
Об этом Report сообщили в прокуратуре Гянджи.
"3 февраля в городскую прокуратуру поступила информация о том, что Роял Мамедов (2001 г.р.) получил ранения и скончался от полученных травм в больнице. Первоначальное расследование выявило обоснованные подозрения в том, что преступление совершил Мурад Гаджиев (1988 г.р.)", - отметили в ведомстве.
По факту в прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, Гаджиев задержан в качестве подозреваемого.
Последние новости
11:28
Министр: В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержкаВнутренняя политика
11:26
Эксперт из Румынии: Роль Азербайджана в сфере кибербезопасности растетИКТ
11:18
Ильгар Исбатов: В WUF13 ожидается активное участие молодежиВнутренняя политика
11:14
Золото подорожало на 5,5%Финансы
11:06
АПБА проведет мониторинги против бруцеллеза в АзербайджанеЗдоровье
11:02
В Башкортостане задержан устроивший стрельбу школьникВ регионе
10:50
ЦБА подготовил законопроект о развитии лизингаФинансы
10:48
Грузия депортировала 57 граждан иностранных государств, включая АзербайджанВ регионе
10:45