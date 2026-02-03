Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В Гяндже возбуждено уголовное дело по факту убийства 25-летнего юноши

    Происшествия
    • 03 февраля, 2026
    • 10:20
    В Гяндже возбуждено уголовное дело по факту убийства 25-летнего юноши

    В Гяндже возбуждено уголовное дело по факту убийства 25-летнего юноши.

    Об этом Report сообщили в прокуратуре Гянджи.

    "3 февраля в городскую прокуратуру поступила информация о том, что Роял Мамедов (2001 г.р.) получил ранения и скончался от полученных травм в больнице. Первоначальное расследование выявило обоснованные подозрения в том, что преступление совершил Мурад Гаджиев (1988 г.р.)", - отметили в ведомстве.

    По факту в прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, Гаджиев задержан в качестве подозреваемого.

