В Гяндже возбуждено уголовное дело по факту убийства 25-летнего юноши.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Гянджи.

"3 февраля в городскую прокуратуру поступила информация о том, что Роял Мамедов (2001 г.р.) получил ранения и скончался от полученных травм в больнице. Первоначальное расследование выявило обоснованные подозрения в том, что преступление совершил Мурад Гаджиев (1988 г.р.)", - отметили в ведомстве.

По факту в прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, Гаджиев задержан в качестве подозреваемого.