    Gəncədə 24 yaşlı oğlanın öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    • 03 fevral, 2026
    • 09:56
    Gəncədə 24 yaşlı oğlanın öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Gəncədə 24 yaşlı oğlanın öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb.

    Bu barədə "Report"a Gəncə Şəhər Prokurorluğundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, fevralın 3-də 2001-ci il təvəllüdlü Röyal Məmmədovun xəsarətlər alması, yerləşdirildiyi xəstəxanada aldığı xəsarətlərdən ölməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub.

    İlkin araşdırmalarla cinayətin 1988-ci il təvəllüdlü Murad Hacıyev tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, M.Hacıyev prokurorluq tərəfindən iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.

    Gəncə qətl Cinayət işi

